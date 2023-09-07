До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 14 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 7 вересня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 7 вересня
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Закриття 7 вересня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,24/39,62
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39,10/39,49
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14/13
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,40−38,03 грн. Євро купують за 40,30 грн, а продають за 41,15 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,95−38,07, євро — 40,80−41,04 грн.
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Джерело: Мінфін
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