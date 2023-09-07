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7 вересня 2023, 16:29 Читать на русском

Попит на електромобілі в Україні за рік зріс у 2,6 раза. Найпопулярніші моделі

У серпні український автопарк поповнили 3841 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно торішнього серпня ринок електромобілів збільшився у 2,6 раза. Про це повідомляє Укравтопром.

У серпні український автопарк поповнили 3841 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Фото: pixabay.com

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У порівнянні з липнем 2023 року, попит на електрокари зріс на 11%.

Основну масу зареєстрованих у серпні електромобілів склали легкові авто — 3764 шт:

  • нових — 684 шт.,
  • уживаних — 3080 шт.

З 77 комерційних електромобілів новими були лише 3 авто.

Найпопулярніші авто

ТОП-5 нових електромобілів на ринку у серпні 2023 року:

  1. Volkswagen ID.4 — 275 од.;
  2. Volkswagen ID.6 — 58 од.;
  3. Audi Q8 e-tron — 40 од.;
  4. Toyota BZ4X — 39 од.;
  5. Honda E — 34 од.

ТОП-5 серпня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  1. Nissan Leaf — 505 од.;
  2. Volkswagen e-Golf — 422 од.;
  3. Tesla Model 3 — 361 од.;
  4. Tesla Model Y — 218 од.;
  5. Renault Zoe — 183 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 19,9 тис. електромобілів, що у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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