Попит на електромобілі в Україні за рік зріс у 2,6 раза. Найпопулярніші моделі

У серпні український автопарк поповнили 3841 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно торішнього серпня ринок електромобілів збільшився у 2,6 раза. Про це повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні з липнем 2023 року, попит на електрокари зріс на 11%.

Основну масу зареєстрованих у серпні електромобілів склали легкові авто — 3764 шт:

нових — 684 шт.,

уживаних — 3080 шт.

З 77 комерційних електромобілів новими були лише 3 авто.

Найпопулярніші авто

ТОП-5 нових електромобілів на ринку у серпні 2023 року:

Volkswagen ID.4 — 275 од.; Volkswagen ID.6 — 58 од.; Audi Q8 e-tron — 40 од.; Toyota BZ4X — 39 од.; Honda E — 34 од.

ТОП-5 серпня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

Nissan Leaf — 505 од.; Volkswagen e-Golf — 422 од.; Tesla Model 3 — 361 од.; Tesla Model Y — 218 од.; Renault Zoe — 183 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 19,9 тис. електромобілів, що у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.