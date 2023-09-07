У серпні український автопарк поповнили 3841 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно торішнього серпня ринок електромобілів збільшився у 2,6 раза. Про це повідомляє Укравтопром.
Попит на електромобілі в Україні за рік зріс у 2,6 раза. Найпопулярніші моделі
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У порівнянні з липнем 2023 року, попит на електрокари зріс на 11%.
Основну масу зареєстрованих у серпні електромобілів склали легкові авто — 3764 шт:
- нових — 684 шт.,
- уживаних — 3080 шт.
З 77 комерційних електромобілів новими були лише 3 авто.
Найпопулярніші авто
ТОП-5 нових електромобілів на ринку у серпні 2023 року:
- Volkswagen ID.4 — 275 од.;
- Volkswagen ID.6 — 58 од.;
- Audi Q8 e-tron — 40 од.;
- Toyota BZ4X — 39 од.;
- Honda E — 34 од.
ТОП-5 серпня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- Nissan Leaf — 505 од.;
- Volkswagen e-Golf — 422 од.;
- Tesla Model 3 — 361 од.;
- Tesla Model Y — 218 од.;
- Renault Zoe — 183 од.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 19,9 тис. електромобілів, що у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Джерело: Мінфін
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