Україні бракує 250 мільярдів на виплати військовим до кінця року — Умєров

Україні до кінця року не вистачає 250 млрд грн на грошове забезпечення військових. Про це заявив новий міністр оборони Рустем Умєров під час свого призначення на посаду 6 вересня. Стенограма цього засідання опублікована на сайті Верховної Ради.

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Міністерство оборони проситиме Верховну Раду внести зміни до державного бюджету на 2023 рік, збільшивши видатки на виплати військовослужбовцям на 251 млрд грн, з яких:

227 млрд грн — на грошове забезпечення на жовтень-грудень;

24 млрд грн — на одноразову грошову допомогу.

Умєров підтримав пропозицію забрати надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) на виплати військовослужбовцям і спрямувати їх на потреби оборони.

«Щодо ПДФО, також декілька концепцій. Можемо відпрацювати спеціальний рахунок в Міністерстві оборони, щоб вони перераховували в Міністерство оборони. Ми валідуємо всіх постачальників і зможемо зробити прямі закупівлі напряму валідованим підприємцям або постачальникам. Це одна із концепцій.

Друга концепція, яка обговорюється між Міністерством фінансів і Міноборони, — це або залишити більшість, це перерахувати в центральне, тобто напряму Міністерству фінансів і потім вони перераховують Міноборони", — зазначив Умєров.

За словами першого заступника керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослава Железняка, Кабмін вже готує законопроєкт про внесення змін до державного бюджету на 2023 рік, який передбачає збільшення видатків на виплати військовослужбовцям.

«Зараз уряд готує чергові зміни до бюджету 2023 року, щоб збільшити видатки в першу чергу на оборону до кінця року. Фінальної цифри ще немає, але там буде десь +300 млрд грн до видатків. Тобто військова частина бюджету зрости десь до 1,8−1,9 трлн грн, а всі видатки — до 3 трлн грн», — заявив Железняк.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в березні 2023 року Верховна Рада внесла зміни до держбюджету і збільшила видатки на сектор безпеки і оборони одразу на 518,2 млрд грн: грошове забезпечення військових, харчування, виробництво і закупівлю спеціального обладнання, зокрема БПЛА.