Національний банк впровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Нацбанк посилив вимоги щодо фінмоніторингу для банків
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Відсьогодні, 7 вересня, для банків діють нові вимоги щодо здійснення фінансового моніторингу:
- Встановлено обов'язок для банків щодо реагування на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом. Така вимога не поширюються на клієнтів — фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування.
- Доповнено перелік індикаторів підозрілості, що стосуються фінансових операцій клієнта, а саме перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування, та нетипова активність за рахунками клієнта.
Крім того, внесено уточнення до процедури здійснення банками належної перевірки клієнтів, які є електронними резидентами (е-резидентами), в частині ідентифікації та верифікації. Також врегульовуються процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами.
«Нововведення сприятимуть підвищенню результативності заходів з фінансового моніторингу та створенню умов для сприяння зниженню ризиків відмивання коштів/фінансуванню тероризму та іншої незаконної діяльності», — йдеться в повідомленні НБУ.
Джерело: Мінфін
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