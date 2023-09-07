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7 вересня 2023, 15:05 Читать на русском

Нацбанк посилив вимоги щодо фінмоніторингу для банків

Національний банк впровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк впровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу.
Фото: bank.gov.ua

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Відсьогодні, 7 вересня, для банків діють нові вимоги щодо здійснення фінансового моніторингу:

  • Встановлено обов'язок для банків щодо реагування на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом. Така вимога не поширюються на клієнтів — фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування.
  • Доповнено перелік індикаторів підозрілості, що стосуються фінансових операцій клієнта, а саме перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування, та нетипова активність за рахунками клієнта.

Крім того, внесено уточнення до процедури здійснення банками належної перевірки клієнтів, які є електронними резидентами (е-резидентами), в частині ідентифікації та верифікації. Також врегульовуються процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами.

«Нововведення сприятимуть підвищенню результативності заходів з фінансового моніторингу та створенню умов для сприяння зниженню ризиків відмивання коштів/фінансуванню тероризму та іншої незаконної діяльності», — йдеться в повідомленні НБУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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