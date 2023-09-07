В серпні 2023 року українці продали банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,749 млрд (в еквіваленті) і купили на $1,898 млрд. Чиста купівля валюти становила $148,5 млн. Про це свідчать дані НБУ.
Населення України скупило рекордну кількість готівкової валюти за місяць
► Читайтесторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Таким чином, у серпні українці знову купили валюти більше, ніж продали, хоча у попередні два місяці українці продавали більше валюти, ніж купували.
Всього з початку 2023 року українці продали $11,874 млрд і купили на $13,835 млрд. Чиста купівля валюти — $1,961 млрд.
Також зазначається, що українці збільшили купівлю готівкової іноземної валюти до $1,67 млрд, а продаж — до $1,49 млрд. Це найбільші показники за останній рік.
Водночас фізособи різко збільшили купівлю безготівкової валюти до $228,31 млн, хоча у попередні два місяці цей показник становив близько $82−83 млн. Продаж безготівкової валюти у серпні зменшився до $260,57 млн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 3
https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/201333/
Точно порозумнішали?)) Чи просто стали вашими братами і сестрами по розуму?))