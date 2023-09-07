Населення України скупило рекордну кількість готівкової валюти за місяць

В серпні 2023 року українці продали банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,749 млрд (в еквіваленті) і купили на $1,898 млрд. Чиста купівля валюти становила $148,5 млн. Про це свідчать дані НБУ.

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Таким чином, у серпні українці знову купили валюти більше, ніж продали, хоча у попередні два місяці українці продавали більше валюти, ніж купували.

Всього з початку 2023 року українці продали $11,874 млрд і купили на $13,835 млрд. Чиста купівля валюти — $1,961 млрд.

Також зазначається, що українці збільшили купівлю готівкової іноземної валюти до $1,67 млрд, а продаж — до $1,49 млрд. Це найбільші показники за останній рік.

Водночас фізособи різко збільшили купівлю безготівкової валюти до $228,31 млн, хоча у попередні два місяці цей показник становив близько $82−83 млн. Продаж безготівкової валюти у серпні зменшився до $260,57 млн.