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7 вересня 2023, 14:36 Читать на русском

Населення України скупило рекордну кількість готівкової валюти за місяць

В серпні 2023 року українці продали банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,749 млрд (в еквіваленті) і купили на $1,898 млрд. Чиста купівля валюти становила $148,5 млн. Про це свідчать дані НБУ.

В серпні 2023 року українці продали банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,749 млрд (в еквіваленті) і купили на $1,898 млрд.
Фото: pixabay.com

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Таким чином, у серпні українці знову купили валюти більше, ніж продали, хоча у попередні два місяці українці продавали більше валюти, ніж купували.

Всього з початку 2023 року українці продали $11,874 млрд і купили на $13,835 млрд. Чиста купівля валюти — $1,961 млрд.

Також зазначається, що українці збільшили купівлю готівкової іноземної валюти до $1,67 млрд, а продаж — до $1,49 млрд. Це найбільші показники за останній рік.

Водночас фізособи різко збільшили купівлю безготівкової валюти до $228,31 млн, хоча у попередні два місяці цей показник становив близько $82−83 млн. Продаж безготівкової валюти у серпні зменшився до $260,57 млн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Kharakternyk
Kharakternyk
7 вересня 2023, 14:39
#
Порозумнішали.
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Alex2006
Alex2006
7 вересня 2023, 15:06
#
Навпаки ж. Усі, хто купував долари під час війни, у мінусі на 10%:
https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/201333/
Точно порозумнішали?)) Чи просто стали вашими братами і сестрами по розуму?))
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Kaleso
Kaleso
7 вересня 2023, 14:58
#
І це тіпа причина що млрд прострали на курс з валютних резервів?)))
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