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7 вересня 2023, 11:00 Читать на русском

Ринки знижуються на тлі падіння акцій Apple та торгових даних з Китаю: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.
Фото: pixabay.com

Американські індекси США знизилися у середу

S&P 500 втратив 0,7%, високотехнологічний Nasdaq — 1,1%, а індекс Dow Jones знизився на 0,6%.

Основні індекси Волл-Стріт у середу завершилися в мінусі через падіння акцій Apple (-3,6%), а також на тлі побоювань щодо впливу високих нафтових цін на інфляцію.

Вчорашнє падіння акцій Apple пов'язане з тим, що влада Китаю ввела заборону чиновникам користуватися iPhone.

Ринки Азії знижуються слідом за Волл-Стріт

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC втратив сьогодні 0,7%, японський Nikkei впав на 0,2%, південнокорейський Kospi скоротився на 0,6%, сінгапурський STI втратив на 0,3%, а китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng знизилися на 0,6% та 1% відповідно.

Всі внаслідок розпродажу на Волл-Стріт та слабких торгових даних з Китаю та Австралії.

Крім цього, учасники ринку стурбовані тим, що на тлі високої інфляції, що зберігається, Федеральна резервна система США може продовжити посилення грошово-кредитної політики.

Експорт Китаю падає четвертий місяць поспіль

За даними Головного митного управління країни, у серпні експорт із Китаю знизився на 8,8%, а імпорт скоротився на 7,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Тим часом експерти очікували, що серпневі торгові показники Китаю будуть ще гіршими. Опитані Reuters економісти прогнозували зниження китайського експорту та імпорту у серпні на 9,2% та 9% відповідно.

Нові дані відображають слабкий попит у Китаї і за кордоном, вважають аналітики.

Крім цього, багато великих транснаціональних корпорацій почали турбуватися з приводу залежності своїх ланцюжків поставок від Китаю, оскільки геополітична напруженість і торговельні суперечки між Пекіном та Вашингтоном останніми роками серйозно зросли.

Проте торгові дані, опубліковані в четвер, які виявилися кращими за очікування, стали ознакою того, що падіння китайського експорту та імпорту, можливо, досягло дна, вважають експерти.

Джерело: Мінфін
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