НБУ підвищив ліміти за операціями політичних діячів у шість разів

Національний банк вніс зміни до порядку забезпечення небанківськими фінансовими установами належного застосування ризик-орієнтованого підходу до клієнтів, які є політично значущими особами (Politically Exposed Persons, РЕРs), а також підвищив ліміти за операціями таких осіб, які не потребують підтвердження походження коштів. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Відповідні зміни затверджені постановою правління НБУ № 108 від 5 вересня і набули чинності з 7 вересня 2023 року.

«Установи мають відійти від формального підходу до встановлення рівня ризику РЕРs та нестимуть відповідальність за неналежне застосування до клієнтів, які є РЕРs, ризик-орієнтованого підходу. У кожному окремому випадку присвоєння установою будь-якого рівня ризику PEPs має бути належним чином обґрунтовано», — йдеться у повідомленні.

Очікується, що такий підхід сприятиме запобіганню встановленню установами необґрунтованого рівня ризику та безпідставній відмові таким клієнтам в обслуговуванні.

Національний банк також пом’якшив окремі норми в частині заходів установ щодо джерел статків (багатства) РЕРs та джерел коштів, пов’язаних з їх фінансовими операціями.

Підвищено ліміти на обсяги фінансових операцій, які здійснює PEP через установу, з 200 тис. грн за квартал до 400 тис. грн за місяць, що є однією з умов для невжиття заходів з установлення джерел статків (багатства) РЕРs.