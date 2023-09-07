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7 вересня 2023, 12:03 Читать на русском

НБУ підвищив ліміти за операціями політичних діячів у шість разів

Національний банк вніс зміни до порядку забезпечення небанківськими фінансовими установами належного застосування ризик-орієнтованого підходу до клієнтів, які є політично значущими особами (Politically Exposed Persons, РЕРs), а також підвищив ліміти за операціями таких осіб, які не потребують підтвердження походження коштів. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк вніс зміни до порядку забезпечення небанківськими фінансовими установами належного застосування ризик-орієнтованого підходу до клієнтів, які є політично значущими особами (Politically Exposed Persons, РЕРs), а також підвищив ліміти за операціями таких осіб, які не потребують підтвердження походження коштів.
Фото: bank.gov.ua

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Відповідні зміни затверджені постановою правління НБУ № 108 від 5 вересня і набули чинності з 7 вересня 2023 року.

«Установи мають відійти від формального підходу до встановлення рівня ризику РЕРs та нестимуть відповідальність за неналежне застосування до клієнтів, які є РЕРs, ризик-орієнтованого підходу. У кожному окремому випадку присвоєння установою будь-якого рівня ризику PEPs має бути належним чином обґрунтовано», — йдеться у повідомленні.

Очікується, що такий підхід сприятиме запобіганню встановленню установами необґрунтованого рівня ризику та безпідставній відмові таким клієнтам в обслуговуванні.

Національний банк також пом’якшив окремі норми в частині заходів установ щодо джерел статків (багатства) РЕРs та джерел коштів, пов’язаних з їх фінансовими операціями.

Підвищено ліміти на обсяги фінансових операцій, які здійснює PEP через установу, з 200 тис. грн за квартал до 400 тис. грн за місяць, що є однією з умов для невжиття заходів з установлення джерел статків (багатства) РЕРs.

Джерело: Мінфін
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