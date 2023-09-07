Капіталізація FDUSD за місяць зросла на 51%, Solana втрачає користувачів: що нового на крипторинку

Coinbase запустила сервіс криптокредитування для інституціоналів

Криптовалютна біржа Coinbase створила орієнтований на інституційних інвесторів криптолендинговий сервіс. Для цих цілей криптобіржа зібрала $57 млн. Про це свідчить звітність для Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Поінформовані джерела повідомили CoinDesk, що для отримання позики користувачам необхідно надати забезпечення, що перевищує залучену суму.

Новий сервіс відрізняється від згорнутої 2021 року програми Lend, яка призначалася для роздрібних користувачів. Подібна категорія інвесторів також могла позичати під заставу біткоїна в сервісі Borrow, який платформа зупинила в травні 2023 року.

За даними Bloomberg, платформа заповнить нішу, що звільнилася після відходу Celsius Network, BlockFi та Genesis Global.

Капіталізація стейблкоїна FDUSD за місяць зросла на 51%

За останні 30 днів капіталізація стейблкоїна First Digital USD (FDUSD) збільшилася на 51,4%. Показник досяг $393,7 млн. Про це свідчать дані CoinGecko.

Для порівняння:

капіталізація Tether (USDT) за останній місяць скоротилася на 1%, капіталізація Binance USD (BUSD) — на 20,2%.

капіталізація TrueUSD (TUSD) зросла на 10,3%.

Нагадаємо, що забезпечену доларом США монету запустила гонконгська компанія First Digital Labs у червні 2023 року. Актив доступний у мережах Ethereum і BNB Chain.

Запаси казначейских облігацій США у Tether досягли $72,5 мільярда

Компанія Tether, що випускає стейблкоін USDT, займає 22 місце за обсягами закупівель казначейських облігацій США з їх резервами на рівні $72,5 млрд.

«USDT — найбільш використовуваний „стейблкоін“ у світі, з великою увагою до ринків, що розвиваються. Для багатьох актив — це рятувальне коло, яке дозволяє захистити себе і свої родини від безглуздої інфляції національних валют», — заявив технічний директор Tether Паоло Ардоїно.

Представник компанії підтвердив свою думку новиною про зменшення впливу Китаю на державний борг США. За даними користувача Wall Street Silver, обсяг цінних паперів КНР в цьому напрямку скоротився майже на $481 млрд.

При цьому Tether за кількістю накопичених американських облігацій випереджає навіть ОАЕ, Мексику, Австралію й Іспанію.

USDT залишається найбільшим стейблкоіном на ринку. За даними CoinMarketCap, його капіталізація становить $82,8 млрд.

Кількість користувачів Solana скоротилася до дворічних мінімумів

Активність блокчейну Solana продовжує падати — 31 серпня кількість щоденних користувачів у мережі знизилася до 204 000. Про це повідомляє The Block.

Скорочення кількості активних користувачів Solana посилилося після краху криптовалютної біржі FTX. Активність продовжила зниження і після того, як SEC назвала нативний токен SOL цінним папером.

«В екосистемі Solana вже спостерігалося скорочення кількості активних користувачів ще до колапсу FTX, але той факт, що блокчейн мав такі міцні зв’язки з біржею і Alameda Research, трохи підірвав її репутацію», — заявила аналітик The Block Ребекка Стівенс.