Минулої доби українські захисники ліквідували ще 610 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 266 900 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 6 вересня: 610 російських окупантів, 9 танків, 8 ракет та 22 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 266900 (+610) осіб,
- танків — 4506 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 8703 (+21) од,
- артилерійських систем — 5722 (+37) од,
- РСЗВ — 753 (+5) од,
- засоби ППО — 506 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4541 (+22),
- крилаті ракети — 1455 (+8),
- кораблі/катери — 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 8217 (+27) од,
- спеціальна техніка — 859 (+7).
Джерело: Мінфін
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