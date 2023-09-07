Курс валют НБУ: Євро подорожчало на 3 копійки

7 вересня європейська валюта подорожчала на 3 копійки. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,28 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.

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Валютний ринок

6 вересня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,25 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 1 копійку у купівлі та на 1 копійку у продажу.

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