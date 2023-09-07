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7 вересня 2023, 18:46 Читать на русском

Нова функція застосунку monobank — доставка карток за кордон

monobank оновив мобільний застосунок і в ньому з‘явилася нова функція — доставка пластикових карток за кордон. Клієнт може замовити адресну доставку через Ukrposhta International, або обрати найближче відділення/поштомат чи адресу через Nova Poshta. Цікаво, що mono першим серед українських банків реалізував цю послугу у своєму мобільному додатку.

monobank оновив мобільний застосунок і в ньому з‘явилася нова функція — доставка пластикових карток за кордон.

Для її замовлення потрібно:

  1. Відкрити застосунок і на головному екрані свайпом вліво перейти у налаштування картки.

  2. Натиснути «Випустити пластикову картку», обрати країну та спосіб доставки.

  3. Вказати адресу та реквізити отримувача.

  4. Після оформлення будуть списані кошти за доставку.

  5. У застосунок надійде повідомлення з трек-номером для відстеження статусу доставки.

Картку можна отримати у понад 180 країнах світу. За міжнародну доставку monobank плату не стягує (оплачується лише тариф оператора доставки). Коли посилка буде в країні призначення, застосунок надішле відповідне повідомлення.

Послуга може бути корисною як діючим клієнтам, які перебувають за кордоном і хочуть замовити або перевипустити фізичну картку, так і новим клієнтам, яким потрібен пластик.

Нагадаємо, доставка карток monobank до країн ЄС була доступна ще з квітня 2022 року, але замовити послугу можна було лише через звернення до служби турботи. Її вартість залежала від країни отримання: від 10 злотих територією Польщі до 20 злотих до інших країн Євросоюза. Від сьогодні через застосунок це можна зробити простіше і дешевше. Головне — не забути його оновити.

Джерело: Мінфін
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