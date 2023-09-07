monobank оновив мобільний застосунок і в ньому з‘явилася нова функція — доставка пластикових карток за кордон. Клієнт може замовити адресну доставку через Ukrposhta International, або обрати найближче відділення/поштомат чи адресу через Nova Poshta. Цікаво, що mono першим серед українських банків реалізував цю послугу у своєму мобільному додатку.
Нова функція застосунку monobank — доставка карток за кордон
Для її замовлення потрібно:
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Відкрити застосунок і на головному екрані свайпом вліво перейти у налаштування картки.
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Натиснути «Випустити пластикову картку», обрати країну та спосіб доставки.
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Вказати адресу та реквізити отримувача.
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Після оформлення будуть списані кошти за доставку.
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У застосунок надійде повідомлення з трек-номером для відстеження статусу доставки.
Картку можна отримати у понад 180 країнах світу. За міжнародну доставку monobank плату не стягує (оплачується лише тариф оператора доставки). Коли посилка буде в країні призначення, застосунок надішле відповідне повідомлення.
Послуга може бути корисною як діючим клієнтам, які перебувають за кордоном і хочуть замовити або перевипустити фізичну картку, так і новим клієнтам, яким потрібен пластик.
Нагадаємо, доставка карток monobank до країн ЄС була доступна ще з квітня 2022 року, але замовити послугу можна було лише через звернення до служби турботи. Її вартість залежала від країни отримання: від 10 злотих територією Польщі до 20 злотих до інших країн Євросоюза. Від сьогодні через застосунок це можна зробити простіше і дешевше. Головне — не забути його оновити.
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