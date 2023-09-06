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6 вересня 2023, 18:44 Читать на русском

КС визнав конституційними високі штрафи та конфіскацію за їзду на нерозмитненому авто

Конституційний Суд України (КСУ) визнав конституційними положення Митного кодексу, відповідно до яких нерозмитнення транспортних засобів у встановлені законодавством терміни тягне за собою накладення штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів або конфіскацію авто. Відповідне рішення перший сенат КСУ ухвалив на пленарному засіданні 6 вересня.

Конституційний Суд України (КСУ) визнав конституційними положення Митного кодексу, відповідно до яких нерозмитнення транспортних засобів у встановлені законодавством терміни тягне за собою накладення штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів або конфіскацію авто.
Фото: slovoidilo.ua

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Частиною шостою статті 481 Кодексу передбачено, що «перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України більше ніж на тридцять діб, а так само втрата цих транспортних засобів, у тому числі їх розкомплектування, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію таких транспортних засобів».

За результатами розгляду справи Конституційний Суд дійшов висновку, що абзац другий частини шостої статті 481 Кодексу не суперечить положенням статей 8, 41, 61 та 64 Конституції України.

«Тож цим рішенням суд визнав таким, що відповідає Конституції України (є конституційним), абзац другий частини шостої статті 481 Митного кодексу», — зазначається у повідомленні.

Ініціатор подання

Ініціатором конституційного подання виступив громадянин Нідерландів Ван Колк Фередерік Йоганнес.

На його думку, указане положення Митного кодексу є надмірним втручанням держави в гарантоване Конституцією України право власності.

Крім цього, він вважав, що відсутність індивідуальних розмірів штрафу унеможливлює реалізацію принципу індивідуалізації юридичної відповідальності під час притягнення особи до адміністративної відповідальності.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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