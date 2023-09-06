До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 1 копійку у купівлі та на 1 копійку у продажу.
Курс валют на вечір 6 вересня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 6 вересня
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Закриття 6 вересня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,25/39,64
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39,26/39,65
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1/1
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,30−38,00 грн. Євро купують за 40,35 грн, а продають за 41,10 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,85−37,95, євро — 40,79−41,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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