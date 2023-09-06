Курс валют на вечір 6 вересня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 1 копійку у купівлі та на 1 копійку у продажу.

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Валюта Відкриття 6 вересня Закриття 6 вересня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,25/39,64 39,26/39,65 1/1

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,30−38,00 грн. Євро купують за 40,35 грн, а продають за 41,10 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,85−37,95, євро — 40,79−41,00 грн.

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