«Розвинений ритейл може стати стимулом появи інноваційних рішень», — засновник та співвласник Eva/Varus Руслан Шостак

Внесок роздрібної та оптової торгівлі у валовий внутрішній продукт України становить 13,8%. Більше за сільське господарство, яке на другому місці та дає 10,6%. І більше переробної промисловості з часткою 10,3%. Крім того, ритейл — один з головних мотиваторів появи та розвитку інновацій в країні.

Якщо Україна прагне стати економічно розвиненою країною, то потрібно звернути увагу на роздрібну торгівлю — без неї не зможе існувати більшість виробництв. Про це у авторській колонці для видання «Економічна правда» пише засновник та співвласник національних торгових мереж Eva/Varus Руслан Шостак.

«У торгівлі до повномасштабної війни працювало 3,5 млн людей. Що приблизно дорівнює офіційній кількості жителів Києва та Львова разом узятих. У 2021 році, який передував великій війні, торгівля в Україні зросла майже на 17% порівняно з 2020 роком. Більше, ніж будь-яка інша галузь. І це попри епідемію Covid та всі карантинні обмеження. Фактично в цей період торгівля стала драйвером української економіки, яка в цілому зросла на 3,5%. Тож чи можна цю найважливішу галузь ставити нижче за інші?», — каже експерт.

За його словами, сьогодні в Україні створюються преференції для деяких галузей, окремі правові та податкові режими, програми підтримки на державному рівні. Проте постійно відбуваються спроби обмежити роздрібну торгівлю — найважливішу галузь економіки України.

«Наприклад, обмеження маржинальності на деякі товари. Жорсткі регуляторні норми, яких немає у жодній галузі української економіки. Тим самим змушуючи торговельні підприємства працювати на межі рентабельності. А в особливо важкі часи буквально виживати», — каже Руслан Шостак.

На його думку, при грамотній роздрібній політиці, завдяки ринковим механізмам, ціни на продукцію будуть знижуватися через високу конкуренцію за покупців серед гравців ринку. А конкуренція в країні однозначно зросте, якщо принаймні припиниться тиск на галузь.

«Якщо ми хочемо стати економічно розвиненою країною, нам потрібно звернути увагу на роздрібну торгівлю. Без неї не зможе існувати більшість виробництв. Як би держава їх не підтримувала! Тому що торгівля є замикаючою ланкою для виробництва. І якщо ми хочемо скоротити імпорт, то без ритейлу ми зробити це не зможемо», — впевнений експерт.

За словами Руслана Шостака, саме розвинена роздрібна торгівля, як стабільний канал збуту, може стати стимулом для зростання виробництва, створення нових підприємств, появи інноваційних рішень.

«Наведу приклад феномену Made in Ukraine, який виник після 2014 року. Коли в Україні стало модно носити та використовувати українські товари, ритейлери заради покупців почали шукати все українське у постачальників. Це стимулювало появу нових вітчизняних брендів одягу, косметики, аксесуарів. Подивіться, як збільшилася кількість українських товарів за останні роки. І в цьому чимала роль ритейлу. Роздріб — це справжнє живильне середовище для інновацій у всіх сферах, оскільки компанії на конкурентних ринках шукають способи задовольнити клієнта найефективнішим способом», — пише Руслан Шостак.

Він нагадує, що в Україні дуже швидко виріс сегмент доставки з супермаркетів, а в життя всіх покупців увійшли омніканальні продажі. І також ритейл сприяв стрімкому розвитку e-commerce.

«Зважаючи на все це, чи не було б вигідно державі більше уваги приділяти ритейлу? Не душити його регламентаціями та обмеженнями, а навпаки сприяти розвитку. Сталу економіку неможливо побудувати без розвиненого ритейлу», — зауважив Руслан Шостак.

Нагадаємо, за 14 місяців після початку повномасштабних військових дій РФ на території України український ритейл відновив роботу 88% закритих у березні 2022 року торговельних точок, збільшивши частку магазинів до 97%.