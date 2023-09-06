Ціни на нафту досягли 10-місячного максимуму, фондові індекси США знизилися: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США знизилися у середу

S&P 500 втратив 0,4%, високотехнологічний Nasdaq — 0,1%, а індекс Dow Jones знизився на 0,6%.

Волл-стріт зберігає стриманий настрій на тлі зростання нафтових цін, що продовжується, а також збільшення прибутковості казначейських облігацій США.

Прибутковість 10-річних американських держоблігацій зросла до 4,27%, тоді як прибутковість 2-річних казначейських облігацій зросла до 4,96%.

Попри останні економічні дані, що вказують на помірне уповільнення економіки США, Федеральна резервна система, ймовірно, утримуватиме високі відсоткові ставки тривалий час до досягнення таргету інфляції, вважають експерти.

Ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону знижуються, крім Японії

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 0,8%, південнокорейський Kospi впав на 0,7%, сінгапурський STI скоротився на 0,1%, китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng подешевшали на 0,3% та 0,9% відповідно, а японський Nikkei зріс на 0,6%.

Інвестори в регіоні стурбовані слабкими економічними даними з Китаю та Європи, які посилили побоювання щодо перспектив зростання світової економіки.

За даними Reuters, у серпні активність у сфері послуг Китаю зростала найповільнішими темпами за вісім місяців. Крім того, економічні дані з Великобританії та єврозони свідчать про спад у промисловій галузі, а також сектор послуг.

Ціни на нафту досягли 10-місячного максимуму

За підсумками вчорашніх торгів ф'ючерси на Brent зросли на 2,2% до $91,08 за барель, а контракти на WTI збільшилися на 2,7% до $88,02.

У вівторок обидва ці показники досягли найвищого рівня з листопада минулого року. Це сталося після того, як Саудівська Аравія та Росія оголосили про продовження добровільного скорочення видобутку нафти до кінця 2023 року.

З початку липня Саудівська Аравія скоротила видобуток на 1 млн. барелів на день, або близько 10% від свого видобутку. Добровільне скорочення видобутку Росією становить 300 тис. барелів на день.

Тим часом із середини червня ціни на сиру нафту зросли вже приблизно на 30% на тлі зниження обсягів пропозиції.