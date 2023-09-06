Німецький ІТ-гігант SAP відключає клієнтів у росії від підтримки свого софту

Найбільший виробник програмного забезпечення для організацій SAP попередив своїх клієнтів у росії, що до 31 грудня відключить їх від підтримки свого софту. Про це повідомляє місцеве видання «Коммерсант».

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Такі листи з 4 вересня отримали майже 100 клієнтів SAP, які користуються підтримкою систем компанії у рф.

У листі уточнюється, що до завершення строків контрактів у клієнтів залишиться можливість скористатися лише хмарними сервісами.

SAP — один з найбільших у світі постачальників систем для управління ресурсами підприємства, на російському ринку станом на початок 2022 його частка досягала 60%. Серед клієнтів SAP у Росії - «Газпром», «Сбербанк», «Норнікєль», раніше одним із найбільших клієнтів SAP у Росії була «Російська залізниця».

У грудні 2022 року колишні співробітники офісу SAP у росії заснували ТОВ «ЛАБ СП», яке займається підтримкою продуктів SAP та розробляє власний софт. Там обіцяють підтримувати російських клієнтів після виходу німецького розробника.

За словами президента асоціації «Руссофт» Валентина Макарова, перевести управління організацією з німецького софту на російську — реальне, але складне завдання.

«Повноцінного аналога SAP в Росії поки немає», — розповіло виданню джерело на IT-ринку.

Співрозмовник видання пояснив, що рішення SAP використовуються як центральні системи, які забезпечують базові процеси підприємства.

«Ключовий ризик переходу з них — фактично повна зупинка роботи», — пояснив він.