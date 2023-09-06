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МВФ представить правила регулювання криптовалют на саміті G20: що нового на крипторинку
МВФ представить правила регулювання криптовалют на саміті G20
Рада з питань фінансової стабільності та Міжнародний валютний фонд підготують документ, що закликає до глобальної координації дій щодо створення нормативно-правової бази для цифрових активів. Про це повідомляє CoinDesk.
Доповідь представлять на саміті «Великої двадцятки» (G20) у ці вихідні. Вона включає дорожню карту з усунення політичних обмежень для регулювання ринку криптовалют, включаючи світове співробітництво та обмін інформацією.
На створенні документа наполягла Індія, яка головує у раді G20 до грудня. Ініціатива має стати відповіддю на необхідність «комплексної політичної реакції» на можливу загрозу з боку нової технології.
На основі доповіді ухвалять рішення щодо подальших заходів щодо усунення можливих економічних проблем.
Visa тестує переклади в стейблкоїні USDC у мережі Solana
Міжнародна платіжна система Visa запустила пілотний проєкт, у рамках якого мерчанти зможуть використати стейблкоїн USDC у мережі Solana.
У 2021 році компанія почала тестувати USDC в Ethereum у партнерстві з Crypto.com
Вибір Solana обумовлений більш швидкими та дешевими транзакціями порівняно з блокчейном Ethereum.
Партнерами у проєкті стали компанії WorldPay та Nuvei. Вони виступатимуть одержувачами USDC з облікового запису Visa в емітента стейблкоїна Сircle для взаємодії з мерчантами.
«Ми підійшли до того моменту, коли стало зрозуміло, що стейблкоїни можуть відігравати певну роль у платежах, вирішуючи реальні завдання», — заявив глава криптовалютного підрозділу Visa Кай Шеффілд в інтерв'ю Fortune.
У гаманці MetaMask з'явилася функція продажу Ethereum за фіат
Криптовалютний гаманець MetaMask оголосив про запуск функції, яка дозволяє користувачам продавати Ethereum за фіатну валюту.
Користувачі з криптовалютними гаманцями, підключеними до децентралізованого застосунку Portfolio платформи, зможуть переводити в готівку ETH і відправляти фіатні гроші на свої банківські рахунки в США, Великобританії та деяких країнах Європи.
MetaMask заявила, що початкове розгортання було обмежене Ethereum, але в майбутньому планується розширити його до «рідних токенів газу в мережах рівня 2».
Функція продажу з'явилася приблизно через п'ять місяців після того, як MetaMask запустив функцію, що дозволяє користувачам купувати криптовалюту, використовуючи фіатні гроші з банківських рахунків, PayPal, а також дебетових та кредитних карток.
Тоді платформа заявила, що планує розгорнути послугу «купівлі криптовалюти» для більш ніж 90 токенів для користувачів більш ніж у 189 країнах.
Розробник гри PUBG запустить власний блокчейн на базі технології Cosmos
Південнокорейська компанія Krafton, яка займається розробкою та розповсюдженням онлайн-відеоігор, запустить мережу Settlus на базі Cosmos. Про це повідомив співзасновник DEX Osmosis Джош Лі.
Згідно з заявою розробників, рішення покликане об'єднати Web2 з Web3. Подібна інтеграція, на їхню думку, призведе до значних інновацій в існуючій інтернет-індустрії.
Запуск тестнету протоколу заплановано на початок 2024 року.
Особливості майбутньої мережі:
- модульна архітектура;
- виплати на вимогу через запис транзакцій;
- безмостова сумісність незамінних токенів;
- використання NFT для отримання роялті;
- оплата газу в стейблкоїнах.
Першим потенційним проєктом на новому блокчейні в компанії назвали метавсесвіт Migaloo.
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