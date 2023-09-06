Минулої доби українські захисники ліквідували ще 610 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 266 290 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 5 вересня: 610 російських окупантів, 8 танків та 7 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 266290 (+610) осіб,
- танків — 4497 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 8682 (+12) од,
- артилерійських систем — 5685 (+36) од,
- РСЗВ — 748 (+1) од,
- засоби ППО — 505 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4519 (+7),
- крилаті ракети — 1447 (+0),
- корабл /катери — 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 8190 (+15) од,
- спеціальна техніка — 852 (+1).
Джерело: Мінфін
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