6 вересня європейська валюта подешевшала на 24 копійки. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,25 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.
Курс валют НБУ: Гривня зміцнилася до євро на 24 копійки
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Валютний ринок
5 вересня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,49 гривні за євро.
До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 15 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу.
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Джерело: Мінфін
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