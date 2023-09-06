Курс валют НБУ: Гривня зміцнилася до євро на 24 копійки

6 вересня європейська валюта подешевшала на 24 копійки. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,25 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.

► Читайтесторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

5 вересня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,49 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 15 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.