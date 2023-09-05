НБУ ввів в обіг пам’ятну монету «Воєнна розвідка України» (фото)

Національний банк 5 вересня ввів у обіг пам’ятну монету «Воєнна розвідка України». Її випуск присвячений до Дня воєнної розвідки, який Україна святкуватиме 7 вересня. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

► Читайте«Мінфін» вInstagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Презентували нову пам’ятну монету голова НБУ Андрій Пишний та начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Кирило Буданов.

На аверсі нової пам’ятної монети в центрі на матовому тлі розміщена емблема Головного управління розвідки.

На реверсі — по колу написи: ВОЄННА РОЗВІДКА УКРАЇНИ та гасло воєнних розвідників латиницею SAPIENS DOMINABITUR ASTRIS («Мудрий пануватиме над зірками»); в центрі — на тлі поверхні земної кулі зображення сови, що пронизує мечем абриси території країни-агресора (на ефесі меча зображено Тризуб — малий Державний Герб України).

Характеристики

Пам’ятна монета «Воєнна розвідка України» має номінал 5 гривень, її виготовлено з нейзильберу,

Категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед»,

Маса — 16,5 г,

Діаметр — 35,0 мм.

Тираж — до 75 000 штук.

Гурт монети — рифлений,

Дизайн монети — Тетяна Балута,

Скульптор — Володимир Дем`яненко.

Де і коли можна буде придбати

Придбати пам’ятну монету «Воєнна розвідка України» можна буде з 6 вересня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.

Зазначається, що через інтернет-магазин буде реалізовано 10 тисяч пам’ятних монет, усі вони будуть доступні з першого дня продажу.