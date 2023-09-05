Національний банк 5 вересня ввів у обіг пам’ятну монету «Воєнна розвідка України». Її випуск присвячений до Дня воєнної розвідки, який Україна святкуватиме 7 вересня. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
НБУ ввів в обіг пам’ятну монету «Воєнна розвідка України» (фото)
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Презентували нову пам’ятну монету голова НБУ Андрій Пишний та начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Кирило Буданов.
На аверсі нової пам’ятної монети в центрі на матовому тлі розміщена емблема Головного управління розвідки.
На реверсі — по колу написи: ВОЄННА РОЗВІДКА УКРАЇНИ та гасло воєнних розвідників латиницею SAPIENS DOMINABITUR ASTRIS («Мудрий пануватиме над зірками»); в центрі — на тлі поверхні земної кулі зображення сови, що пронизує мечем абриси території країни-агресора (на ефесі меча зображено Тризуб — малий Державний Герб України).
Характеристики
- Пам’ятна монета «Воєнна розвідка України» має номінал 5 гривень, її виготовлено з нейзильберу,
- Категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед»,
- Маса — 16,5 г,
- Діаметр — 35,0 мм.
- Тираж — до 75 000 штук.
- Гурт монети — рифлений,
- Дизайн монети — Тетяна Балута,
- Скульптор — Володимир Дем`яненко.
Де і коли можна буде придбати
Придбати пам’ятну монету «Воєнна розвідка України» можна буде з 6 вересня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.
Зазначається, що через інтернет-магазин буде реалізовано 10 тисяч пам’ятних монет, усі вони будуть доступні з першого дня продажу.
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