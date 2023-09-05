До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 15 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 5 вересня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 5 вересня
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Закриття 5 вересня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,38/39,76
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39,23/39,62
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15/14
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,30−38,00 грн. Євро купують за 40,40 грн, а продають за 41,19 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,80−37,85, євро — 40,80−41,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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