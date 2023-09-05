Нідерланди будуть компенсувати бізнесу інвестиції у відновлення України

Нідерландське агентство з підприємництва оголосило програму державних субсидій для голландських та міжнародних компаній, які інвестуватимуть у проєкти відновлення України. Про це повідомляє пресслужба агентства.

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Компенсації бізнесу

Згідно з повідомленням, компаніям пропонують компенсації від 500 тис. євро до 5 млн євро. При цьому загальна сума субсидій становить 25 млн євро.

Проекти, за які буде компенсація від уряду Нідерландів, обмежені трьома напрямками:

водопостачання,

охорона здоров’я,

сільське господарство.

В повідомленні зазначається, досвід компаній і організацій з Нідерландів може бути особливо цінним у цих сферах.

«Через російське вторгнення Україна потребує величезної підтримки. Найчастіше проекти реконструкції неможливо фінансувати через комерційний сектор», — зазначили в агентстві.

Обов'язковою умовою отримання субсидії є реалізація проекту відновлення спільно як мінімум з однією українською організацією. Основний заявник має представляти компанію чи громадську організацію, зареєстровану в Нідерландах.