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5 вересня 2023, 9:32 Читать на русском

У Франції провели обшуки у Worldcoin, OKX хоче отримати ліцензію у Гонконгу: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Влада Франції провела обшуки в офісах Worldcoin

30 серпня Національна комісія з інформатики та свобод Франції (CNIL) провела обшуки в паризькому офісі проєкту Worldcoin. Про це повідомляє Reuters.

За словами представника регулятора, візит відбувся в рамках розслідування щодо законності використання біометричних даних. Додаткових подробиць він не навів.

Раніше команда Worldcoin, відповідаючи на претензії CNIL, повідомила, що їхній проект розроблений для захисту конфіденційності особистості і прагне дотримуватися нормативних вимог.

Нагадаємо, Worldcoin оголосив про офіційний запуск 24 липня. Основний продукт проєкту — протокол World ID — базується на доказах з нульовим розголошенням. Він є мобільним інструментом, що дозволяє користувачам пройти ідентифікацію за допомогою сканування сітківки ока або номера телефону.

Криптовалютну платформу ставок Stake зламали на $16 мільйонів

Беттінгова платформа Stake постраждала від атаки хакерів на $16 млн. Хакеру вдалося вивести 6000 ETH, 900 000 DAI, 3,9 млн USDT і 1,1 млн USDC.

«Наша система, яка працює на основі штучного інтелекту, виявила кілька підозрілих операцій із Stake. На адресу надійшло близько $16 млн до ETH, USDC, USDT та DAI. Усі стабільні монети конвертуються в ETH і розподіляються між різними гаманцями», — повідомили аналітики із CyversAlerts.

Віталік Бутерін продав токени MakerDAO на $580 000

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін продав 500 токенів MakerDAO (MKR) за 353 ETH (близько $580 000) після того, як голова проекту Руне Крістенсен запропонував запустити протокол на Solana.

MakerDAO є емітентом стейблкоїна DAI. Згідно з заявою Крістенсена, наступною фазою розвитку організації стане створення власного блокчейну під робочою назвою New Chain.

«Це зробить екосистему безпечнішою та ефективнішою. Після деяких досліджень я дійшов висновку, що кодову базу Solana слід розглядати як основу NewChain», — пояснив він.

Бутерин придбав частку у вигляді 1071 токена MKR у квітні 2018 року, коли ціна становила $905. Таким чином, він отримав прибуток близько 27%.

Наразі стейблкоїн Dai MakerDao є третім по величині стейблкоїном, прив'язаним до долара США, з емісією в $3,9 млрд. При цьому він значно відстає від лідируючого Tether з аналогічним показником $ 82,9 млрд.

Криптобіржа OKX планує отримати ліцензію у Гонконзі

Директор глобального бізнесу криптовалютної біржі OKX Енді Чунг заявив, що підготовка заявки на отримання ліцензії в Гонконгу знаходиться на завершальній стадії. Про це повідомляє BlockBeats.

Компанія сподівається отримати ліцензію у першому чи другому кварталі наступного року. Також у планах OKX — залучити від 100 000 до 200 000 роздрібних інвесторів у Гонконгу.

Чунг додав, що вони не очікують різкого збільшення кількості ліцензованих брокерів у наступному році, оскільки вважають, що Комісія з цінних паперів та ф'ючерсів Гонконгу (SFC) дотримуватиметься консервативного підходу і висуватиме дуже високі вимоги до претендентів.

Джерело: Мінфін
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