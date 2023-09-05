Минулої доби українські захисники ліквідували ще 560 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 265 680 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 4 вересня: 560 російських окупантів, 9 танків та 31 БПЛА
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Втрати ворога
особового складу — близько 265680 (+560) осіб,
танків — 4489 (+9) од,
бойових броньованих машин — 8670 (+7) од,
артилерійських систем — 5649 (+38) од,
РСЗВ — 747 (+6) од,
засоби ППО — 504 (+1) од,
літаків — 315 (+0) од,
гелікоптерів — 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4512 (+31),
крилаті ракети — 1447 (+0),
кораблі/катери — 19 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 8175 (+26) од,
спеціальна техніка — 851 (+4).
Джерело: Мінфін
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