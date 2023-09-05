Абанк дарує 100 000 грн активному клієнту з карткою «АТБ»

Абанк проводить розіграш 100 000 грн серед своїх клієнтів за покупки в АТБ з карткою «АТБ».

Для участі в акції власник картки «АТБ» від Абанку має здійснити від 2 покупок на суму від 200 грн з карткою в супермаркеті АТБ. Кожна покупка від 200 грн братиме участь в розіграші, тому чим більше покупок, — тим більше шансів виграти. Розіграш головного призу — 100 000 грн — відбудеться 02.10.23 на офіційній сторінці банку в Instagram. На початку жовтня в розіграші може взяти участь понад 700 тис. клієнтів Абанку з карткою «АТБ», роблячи покупки у своєму улюбленому магазині.

За всіма новинами про акцію та її результатами можна слідкувати в телеграм-каналі керівника напрямку «Кредитні картки» Абанку Євгена Зайченка — ZayacNews | Abank.

Період проведення акції: 05.09.23—30.09.23.

Для клієнтів, які ще не мають картки «АТБ», але бажають взяти участь, Абанк пропонує зручні канали для оформлення картки:

у мобільному застосунку А24 за декілька хвилин;

у будь-якому відділенні банку;

купивши картку на касі в магазині АТБ та активувавши її за інструкцією на упаковці.

Також за оформлення картки нові клієнти отримають приємний бонус у розмірі 50 грн. Для цього після оформлення картки достатньо зробити першу покупку в АТБ на суму від 100 грн — деталі.

Також щотижня в пʼятницю, суботу та неділю діє особлива акція «Міцні знижки» — це знижки до 40% на окремі товари тільки для користувачів картки «АТБ».

Про Абанк

Абанк представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами банку користується понад 3,1 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета банку — надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, наші відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту.

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