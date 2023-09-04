Mercedes та BMW представили концепти електромобілів на нових платформах (фото)

Німецькі автовиробники Mercedes-Benz та BMW представили на міжнародній виставці IAA Mobility у Мюнхені нові концепти електромобілів, які конкуруватимуть із Tesla. Про це повідомляє CNBC.

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Mercedes Concept CLA Class

Цей електромобіль збудовано на новій архітектурі, яка ляже в основу майбутніх акумуляторних автомобілів німецького автогіганта.

У компанії заявили, що концепт-кар має запас ходу 750 км, а також можливість проїхати 400 кілометрів лише після 15 хвилин зарядки.

«З такими показниками ефективності, запасу ходу, такою швидкою зарядкою, я не знаю жодного автомобіля в цьому класі, який міг би з цим зрівнятися», — заявив Генеральний директор Mercedes Ола Калленіус.

BMW Vision Neue Klasse

Neue Klasse — це нова архітектура BMW для електромобілів. Виробництво перших автомобілів на цій платформі заплановано на 2025 рік.

«Загалом через два роки ці машини вийдуть на трасу, і тим самим ми в цілому наближаємо для BMW нову еру інновацій та екологічності», — зазначив глава концерну Олівер Ципсе.

За словами Ципсе, BMW має намір цього року збільшити продаж електромобілів вдвічі, а частка повністю електричних машин (BEV) у глобальних продажах до кінця року складе 15%.

Спеціальні платформи для електромобілів Mercedes та BMW — це відхід від попередньої архітектури, коли вони адаптували моделі з двигуном внутрішнього згоряння або гібридні моделі та додавали до них батареї. Це найбільший імпульс компаній на шляху до нової платформи епохи електромобілів.

У гонитві за Tesla

За словами аналітиків, анонси Mercedes і BMW є великими кроками, але компанії все ще наздоганяють Tesla.

За даними Counterpoint Research, у другому кварталі Tesla займала 20% світового ринку електромобілів, а за нею 15% — BYD.