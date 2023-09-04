Mercedes та BMW представили концепти електромобілів на нових платформах (фото)

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

4 вересня 2023, 19:16 Читать на русском

Mercedes та BMW представили концепти електромобілів на нових платформах (фото)

Німецькі автовиробники Mercedes-Benz та BMW представили на міжнародній виставці IAA Mobility у Мюнхені нові концепти електромобілів, які конкуруватимуть із Tesla. Про це повідомляє CNBC.

Німецькі автовиробники Mercedes-Benz та BMW представили на міжнародній виставці IAA Mobility у Мюнхені нові концепти електромобілів, які конкуруватимуть із Tesla.
Фото: mercedes-benz.com

Читайтесторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Mercedes Concept CLA Class

Цей електромобіль збудовано на новій архітектурі, яка ляже в основу майбутніх акумуляторних автомобілів німецького автогіганта.

У компанії заявили, що концепт-кар має запас ходу 750 км, а також можливість проїхати 400 кілометрів лише після 15 хвилин зарядки.

«З такими показниками ефективності, запасу ходу, такою швидкою зарядкою, я не знаю жодного автомобіля в цьому класі, який міг би з цим зрівнятися», — заявив Генеральний директор Mercedes Ола Калленіус.

BMW Vision Neue Klasse

Neue Klasse — це нова архітектура BMW для електромобілів. Виробництво перших автомобілів на цій платформі заплановано на 2025 рік.

«Загалом через два роки ці машини вийдуть на трасу, і тим самим ми в цілому наближаємо для BMW нову еру інновацій та екологічності», — зазначив глава концерну Олівер Ципсе.

За словами Ципсе, BMW має намір цього року збільшити продаж електромобілів вдвічі, а частка повністю електричних машин (BEV) у глобальних продажах до кінця року складе 15%.

Спеціальні платформи для електромобілів Mercedes та BMW — це відхід від попередньої архітектури, коли вони адаптували моделі з двигуном внутрішнього згоряння або гібридні моделі та додавали до них батареї. Це найбільший імпульс компаній на шляху до нової платформи епохи електромобілів.

У гонитві за Tesla

За словами аналітиків, анонси Mercedes і BMW є великими кроками, але компанії все ще наздоганяють Tesla.

За даними Counterpoint Research, у другому кварталі Tesla займала 20% світового ринку електромобілів, а за нею 15% — BYD.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
4 вересня 2023, 19:39
#
Всередині Мерс взагалі як НЛО. Це не деревʼяна Тесла. Але й коштувати мабуть буде не як Тесла.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами