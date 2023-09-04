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4 вересня 2023, 18:01 Читать на русском

НАЗК відкрило доступ до реєстру корупціонерів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. З початку великої війни доступ до нього був обмежений. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
Фото: freepik.com

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В Агентстві нагадали, що державним органам, в тому числі і НАЗК, довелося обмежити доступ до низки реєстрів, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України.

Водночас до відкриття даних реєстру корупціонерів існує значний суспільний інтерес.

«Відсутність доступу до такої інформації значно ускладнює діяльність державних органів та інших організацій, зокрема при призначенні претендентів на відповідні посади, здійсненні публічних закупівель та інших правочинів тощо», — пояснили в НАЗК.

В агентстві запевняють, що відновивши доступ до Реєстру, урахували й безпекові аспекти: НАЗК отримало від Міноборони відповідь про відсутність ризиків у разі відновлення доступу до реєстру, проте за умови невідображення відомостей стосовно місця роботи, посади на час вчинення особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

«Відкриті дані - це потужний інструмент доброчесності, а отже антикорупції. Відкриття даних реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, свідчить, що з урахуванням безпекових аспектів можуть бути відкриті і дані реєстру декларацій» — зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Реєстр корупціонерів

Переглянути реєстр осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення можна за посиланням.

Також у НАЗК нагадали, що очікують ухвалення Верховною Радою в цілому законопроекту № 9534, який відновлює електронне декларування статків посадовців, призупинене у зв’язку із запровадженням воєнного стану та регулює питання публічного доступу до даних реєстру декларацій.

Джерело: Мінфін
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