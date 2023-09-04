До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 2 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу.
Курс валют на вечір 4 вересня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 4 вересня
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Закриття 4 вересня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,46/39,85
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39,48/39,86
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2/1
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,42−38,07 грн. Євро купують за 40,60 грн, а продають за 41,44 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,77−37,85, євро — 40,88−41,15 грн.
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Джерело: Мінфін
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