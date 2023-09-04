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4 вересня 2023, 16:09 Читать на русском

У серпні до загального фонду держбюджету надійшло 124,7 мільярда

За оперативними даними Державної казначейської служби, за серпень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 124,7 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За оперативними даними Державної казначейської служби, за серпень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 124,7 млрд грн.
Фото: flickr.com/НБУ

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Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

  • 34,0 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
  • 30,9 млрд грн — податку на прибуток підприємств;
  • 20,0 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 29,0 млрд, відшкодовано — 9,0 млрд грн);
  • 14,6 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
  • 10,1 млрд грн — акцизного податку;
  • 4,2 млрд грн — рентної плати за користування надрами;
  • 2,8 млрд грн — ввізного та вивізного мита.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 100,3% (+0,2 млрд грн), Державною митною службою — 95,3% (-1,8 млрд грн).

Дані за січень-серпень 2023 року

За оперативними даними Державної казначейської служби, за січень-серпень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1 130,8 млрд грн.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:

  • 226,5 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
  • 127,0 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 218,0 млрд, відшкодовано — 91,0 млрд грн;
  • 109,9 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
  • 101,9 млрд грн — податку на прибуток підприємств;
  • 69,0 млрд грн — акцизного податку;
  • 39,4 млрд грн — рентної плати за користування надрами;
  • 19,6 млрд грн — ввізного та вивізного мита.
  • При цьому виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 102,4% (+11,2 млрд грн), Державною митною службою — 97,9% (-5,3 млрд грн).

Наступним важливим джерелом доходів державного бюджету у січні-серпні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) — 317,2 млрд грн.

Найбільшим донором грантової підтримки у січні-липні 2023 року є США (310,8 млрд грн). Також на безповоротній основі Україна отримала фінансування від Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії, Швейцарії, Бельгії, Ісландії загальним обсягом до 6,4 млрд гривень. Кошти були спрямовані до держбюджету України через Цільовий фонд Світового банку у рамках проекту PEACE.

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у січні-серпні 2023 року склали 301,8 млрд грн, з яких 38,2 млрд грн надійшло у серпні.

В цілому, за підсумками січня-серпня 2023 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 1 655,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

За оперативними даними ДКСУ за січень-серпень 2023 року касові видатки державного бюджету становили 2 377,0 млрд грн, у тому числі загального фонду — 1 887,7 млрд грн, або 93% від розпису звітного періоду.

За вісім місяців 2023 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 714,6 млрд грн, у тому числі загальний фонд — у сумі 749,8 млрд грн проти запланованого розписом загального фонду на січень-серпень 2023 року дефіциту у сумі 1 237,4 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень — серпень 2023 року становили 1 120,6 млрд грн, або 88,2 % від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 351,3 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 106,5 млрд грн (2 191,1 млн дол. США та 660,9 млн євро).

При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 160,2 млрд грн.

Із зовнішніх джерел надійшло 769,3 млрд грн (або $21,0 млрд), зокрема:

  • 477,7 млрд грн (12,0 млрд євро) — надходження коштів ЄС макрофінансової допомоги відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС (Інструмент надання підтримки Україні на 2023 рік (макрофінансова допомога +, МФД-IX);
  • 131,4 млрд грн (2,7 млрд СПЗ) — надходження коштів МВФ в рамках чотирирічної програми розширеного фінансування EFF;
  • 64,2 млрд грн (2,4 млрд канадських доларів) — надходження коштів позики Уряду Канади;
  • 54,9 млрд грн (1,5 млрд дол. США) — надходження коштів позики МБРР на підтримку політики розвитку та відновлення;
  • 18,3 млрд грн (500,0 млн дол. США) — надходження коштів позики МБРР в рамках Четвертого додаткового фінансування проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні»;
  • 16,1 млрд грн (404,3 млн євро) — надходження коштів позики МАР в рамках проекту «Підтримка держвидатків для забезпечення стійкого держуправління в Україні»;
  • 4,8 млрд грн (132,0 млн дол. США) — надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Прискорення інвестицій у сільське господарство України»;
  • 1,7 млрд грн (42,3 млн євро) — надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя»;
  • 0,2 млрд грн (6,0 млн дол. США) — надходження коштів позики МБРР в рамках проекту «Додаткове фінансування Проєкту Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень — серпень 2023 року склали 301,5 млрд грн (95,7% плану), платежі з обслуговування — 159,7 млрд грн (94,2 % плану).

Залученні кошти від розміщень ОВДП за січень — серпень 2023 року дозволили повністю покрити потребу в коштах, необхідних для здійснення платежів з погашення ОВДП.

Джерело: Мінфін
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