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4 вересня 2023, 15:12 Читать на русском

Топ-10 криптообмінників. Де дешевше купити біткоїн та USDT за гривню або долари

Війна і запроваджені НБУ валютні обмеження в рази збільшили попит на послуги криптообмінників та змінили запити їх клієнтів. Криптовалюту почали частіше використовувати для закордонних переказів. Де і як вигідніше придбати токени, розбирався «Мінфін».

Війна і запроваджені НБУ валютні обмеження в рази збільшили попит на послуги криптообмінників та змінили запити їх клієнтів.
Фото: pixabay.com

Читайтесторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Основна причина популярності криптобмінників — запровадження цілої низки обмежень, які діють на фінансовому ринку. Зокрема, фізособи практично не мають можливості здійснювати SWIFT-перекази валюти за кордон. Виключення — оплата навчання чи лікування, сплата аліментів, повернення кредитів та придбання товарів для ЗСУ.

Дозволена сума для переказу за кордон обмежується 100 тис. грн на місяць, готівкою можна вивезти без декларування еквівалент 10 тис. євро. Якщо ж мова йде про більшу суму, то тут без декларування не обійтися, а для цього потрібно надати документ про підтвердження зняття коштів із банківського рахунку.

Зробити це може бути також непросто, адже в банках діє ліміт видачі готівки на добу в еквіваленті 100 тис. грн. Крім цього, така довідка діє лише 90 днів, та головне, що не всі можуть її надати. Адже багато хто не розміщував кошти в банку.

снують обмеження також і на використання гривневих карток за кордоном. Ліміт на зняття коштів із картки становить 12,5 тис. на тиждень, а розраховуватись можна не більше ніж на 100 тис. грн на місяць.

З труднощами зіткнулися також клієнти криптобірж. Якщо на початку повномасштабної війни ліміт на поповнення їхніх рахунків становив 100 тис. грн. на місяць, то зараз у більшості випадків рахунки криптобірж не можна ані поповнити, ані вивести з них кошти на картки українських банків.

Причина в тому, що бетінгові компанії використовували подібні шлюзи, що й криптобіржі. Тож, коли закрили лазівку для перших, унеможливили роботу і других. Водночас, низка криптообмінників використовують інші методи переказів, а тому продовжують працювати з картками українських банків.

Джерело: Мінфін
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