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4 вересня 2023, 16:40 Читать на русском

«Міжнародний грошмейстер»: отримуйте міжнародні перекази та 200 ₴ на бонусний гаманець

Скористайтеся шансом гарантовано отримати 200 ₴ на бонусний гаманець: долучайтеся до виклику «Міжнародний грошмейстер» та отримуйте міжнародні перекази з-за кордону в мобільному застосунку ПУМБ Online. У виклику приймають участь усі клієнти ПУМБ, які отримують перекази із-за кордону за допомогою однієї з платіжних систем: Western Union, MoneyGram, Ria або PrivatMoney. Участь в акції доступна як існуючим, так і новим клієнтам банка. Аби стати клієнтом ПУМБ необхідно скачати додаток банку, ідентифікуватися за допомогою цифрових документів та відкрити дебетову картку всеКАРТА. Обслуговування картки, поповнення*, зняття коштів в будь-яких банкоматах України — безкоштовне.

Період дії виклику: з 21 серпня по 21 вересня 2023 року. Зверніть увагу, що бонус можна отримати лише один раз.

Як отримати переказ та гарантовані 200 ₴ бонусу:

  • Відкрити додаток ПУМБ Online — розділ «Платежі»

  • Обрати опцію «Міжнародні перекази»

  • Отримати із-за кордону переказ через будь-яку з міжнародних платіжних систем: Western Union, MoneyGram, Ria або PrivatMoney

  • Дочекатися зарахування 200 ₴ на бонусний гаманець

Детальніше про виклик «Міжнародний грошмейстер», його умови та доступ до бонусного гаманця — у розділі «Мої виклики"** додатку ПУМБ Online та за лінком. Не упустіть чудову можливість отримати гарантовані 200 ₴ на бонусний гаманець!

* Можлива комісія іншого банку

** У разі відсутності цього розділу — радимо оновити додаток

Джерело: Мінфін
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