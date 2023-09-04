За рік після відновлення приватизації бюджет отримав 3,8 мільярда

За рік з моменту відновлення приватизації у вересні минулого року було проведено понад 400 аукціонів та залучено до державного бюджету понад 3,8 млрд гривень. Про це розповіла перший віцепрем'єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

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За цей рік майже 400 підприємців купили у держави занедбані об'єкти. 73% з них — коштують до 1 млн грн. Тобто саме малий бізнес отримує виробничі майданчики, місця для релокації тощо.

Приватизаційні конкурси зараз проводяться через державну систему онлайн продажів Прозорро.Продажі, що підвищує конкуренцію серед покупців. Нині середня кількість учасників в аукціонах, тобто підприємців, що змагалися за один об'єкт, — 5. Раніше було 2,3, тож конкуренція виросла більш ніж удвічі.

Також за минулий рік було укладено понад 1700 договорів оренди державних об'єктів і отримано від цього понад 600 млн грн.

За рік суми, які держава щомісяця отримує від оренди державної власності, потроїлись. Так, за даними Фонду Державного майна України (ФДМУ) щомісячний дохід від оренди станом на липень 2023 року досягає 70 млн грн, тоді як в липні 2022-го надходження складали 21 млн грн.

За цей час понад 600 тис. м2 нерухомості, тобто еквівалент 30 готелів, виділили на розміщення Сил оборони.

Найдорожчі об'єкти

За даними ФДМУ, ТОП-5 найдорожчих об'єктів принесли у держбюджет 1,1 млрд гривень.