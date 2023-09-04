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4 вересня 2023, 13:04 Читать на русском

Фільм «Барбі» зібрав $1,36 мільярда і став найкасовішою стрічкою цього року

Фільм «Барбі» Грети Гервіг зібрав у світовому прокаті $1,36 млрд. Це дозволило стрічці обігнати «Братів Супер Маріо в кіно» з $1,34 млрд зборів. Таким чином «Барбі» стала найкасовішою стрічкою 2023 року, повідомляє Variety.

Фільм «Барбі» Грети Гервіг зібрав у світовому прокаті $1,36 млрд.
Фото: multiplex.ua

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Касові збори

У Північній Америці «Барбі» зібрала $600 млн, в серпні випередила там «Маріо» ($574 млн), ставши найпопулярнішим релізом 2023 року в національному прокаті США. У міжнародному прокаті фільм на сьогодні зібрав $760 млн.

«Рожевий» блокбастер перевершив очікування з моменту виходу в кінотеатрах у липні, отримавши $162 млн, став найкращим дебютом року. «Барбі» залишався фільмом № 1 протягом чотирьох вихідних поспіль і зрештою став найкасовішим фільмом, знятим жінкою.

Крім того, «Барбі» став найкасовішим фільмом у світі студії Warner Bros., затьмаривши «Гаррі Поттер і Дари смерті: Частина 2» 2011 року ($1,34 млрд без поправки на інфляцію). Він уже перевершив епопею про супергероїв Крістофера Нолана «Темний лицар» ($536 млн).

Джерело: Мінфін
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