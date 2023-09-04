Ціни на нафту зросли до максимумів із листопада минулого року: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США зросли за підсумками тижня

S&P 500 додав 2,5%, високотехнологічний Nasdaq — 3,3%, а індекс Dow Jones — 1,4%.

Минулого тижня учасники ринку уважно стежили за виходом економічних даних, які вказували на ознаки охолодження на американському ринку праці та зростання рівня безробіття. Статистика, що вийшла, може вплинути на рішення Федеральної резервної системи США завершити цикл посилення грошово-кредитної політики.

Зверніть увагу: сьогодні не буде торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) та біржі Nasdaq у зв'язку зі святкуванням у США Дня праці.

Ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону зросли за підсумками тижня

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс приблизно на 2,5%, японський Nikkei додав 3,4%, південнокорейський Kospi подорожчав на 1,8%, сінгапурський STI збільшився на 1,4%, а китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng зросли 2,2% та 2,3% відповідно.

Все через очікування інвесторів щодо того, що ФРС США більше не підвищуватиме процентні ставки, а стимулюючих заходів з боку Пекіна буде достатньо для стабілізації китайської економіки.

У понеділок ринки Азії зростають

Волл-стріт підвищує прогнози щодо квартального прибутку американських компаній вперше за два роки.

За даними FactSet, вперше з третього кварталу 2021 року аналітики стали більш оптимістично налаштовані щодо корпоративних доходів у США. Експерти підвищили свої очікування щодо прибутку компаній з індексу S&P 500 на 0,4% на третій квартал та на 0,6% на четвертий квартал 2023 року.

Звіт FactSet також показав, що керівники компаній дедалі рідше говорять про можливий початок рецесії.

Тим часом аналітики з JPMorgan нещодавно заявили, що очікування аналітиків щодо доходів американських компаній наступного року зараз надто оптимістичні.

Ціни на нафту зросли до максимумів з листопада минулого року

У ході сьогоднішніх торгів ф'ючерси на Brent зросли приблизно на 0,2% до $88,72 за барель, а контракти на WTI додали 0,3% до $85,80. Обидва ці показники досягли найнижчого рівня з листопада 2022 року.

Настрої учасників ринку підтримувалися позитивними економічними даними з Китаю, а також очікуваннями скорочення поставок сирої нафти з боку основних нафтовидобувачів.

Очікується, що Росія скоротить експорт нафти на 300 000 барелів на добу у вересні після скорочення на 500 000 барелів на добу у серпні. Крім того, Саудівська Аравія планує продовжити добровільне скорочення видобутку нафти на 1 мільйон барелів на добу до жовтня цього року.