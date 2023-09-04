Минулої доби українські захисники ліквідували ще 460 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 265 120 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 3 вересня: 460 російських окупантів, 4 танки та 37 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 265120 (+460) осіб,
- танків — 4480 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 8663 (+14) од,
- артилерійських систем — 5611 (+29) од,
- РСЗВ — 741 (+2) од,
- засоби ППО — 503 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4481 (+37),
- крилаті ракети — 1447 (+0),
- кораблі /катери — 19 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 8149 (+47) од,
- спеціальна техніка — 847 (+6).
Джерело: Мінфін
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