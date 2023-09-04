4 вересня європейська валюта подешевшала на 11 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,62 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.
Курс валют НБУ: Гривня зміцнилася до євро на 11 копійок
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Валютний ринок
1 вересня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,73 гривні за євро.
До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро не змінилось у купівлі та подорожчало на 2 копійки у продажу.
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Джерело: Мінфін
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