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4 вересня 2023, 10:00 Читать на русском

Заправляйтеся з Абанком та Mastercard вигідно — отримуйте знижку до 5 грн на літр!

З 01.09.2023 року в Абанку стартувала вигідна акція: при заправці в мережі автозаправних комплексів ОККО з карткою Mastercard від Абанку клієнти можуть отримати знижку балами Fishka, а саме:

  • 5 грн/літр за ДП чи бензин;
  • 2,5 грн/літр за ГАЗ.

Максимальна сума знижок, яку можна отримати за місяць — 1000 грн балами на вашу картку Fishka.

Період проведення акції: 01.09.2023−30.09.2023.

Для участі в акції потрібно мати:

  • картку Mastercard від Абанку (якщо у вас ще немає картки, ви можете отримати її за декілька хвилин у мобільному застосунку А24 або в будь-якому відділенні банку);

  • картку Fishka (якщо у Вас її немає — встановіть та зареєструйтесь у мобільному додатку Fishka).

Деталі акції на сайті Абанку.

Про Абанк

Абанк представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами банку користується понад 3,1 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета банку — надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, наші відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту. За новинами Абанку слідкуйте на офіційних сторінках Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Про Mastercard (NYSE: MA)

Mastercard — глобальна технологічна компанія в галузі платежів. Наша місія — забезпечуючи безпечні, прості, технологічні та доступні транзакції, розвивати та зміцнювати цифрову економіку, яка надає переваги усім та всюди. Використовуючи захищені дані та мережі, створюючи партнерства та спираючись на те, що надихає, ми надаємо інновації та рішення, які допомагають людям, фінансовим інститутам, урядам та бізнесу реалізовувати їхній найбільший потенціал. Ми ведемо бізнес більш ніж у 210 країнах та територіях і створюємо стійкий світ, який відкриває безцінні можливості для всіх.

Джерело: Мінфін
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