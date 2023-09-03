Українцям розповіли, як отримати 15 мільйонів допомоги у разі загибелі родича-військового. Алгоритм дій

В Україні родина загиблого військовослужбовця або військовослужбовиці має право на отримання одноразової грошової допомоги (ОГД) у розмірі 15 млн грн. Про це на брифінгу в Military Media Center повідомила представниця Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в місті Києві Катерина Тищенко.

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Родичі загиблого військового можуть реалізувати право на отримання грошової допомоги з дня його загибелі — після отримання свідоцтва про смерть.

Виплата розподіляється рівними частками на всіх передбачених законом отримувачів, а саме:

батьків;

одного із подружжя, який не одружився вдруге;

дітей, які не досягли повноліття, або дітей, яким виповнилось 18 років і вони навчаються на денній формі навчання;

утриманців загиблого, якими вважаються члени родини, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника.

При цьому якщо людина, яка має право на отримання ОГД, протягом трьох років з дня виникнення такого права не реалізувала його, то її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на отримання допомоги.

Як отримати допомогу

Сума ОГД становить 15 млн грн. Вона призначається і виплачується рівними частками всім людям, які мають на неї право, за їх особистою заявою чи заявою їх представників.

На першому етапі йдеться про 1/5 частини від призначеної суми ОГД. Залишок виплачується щомісячно, рівними частками протягом 40 наступних місяців.

Для призначення виплати члени родини мають звернутися до районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки незалежно від місця реєстрації та написати відповідну заяву.

До заяви члени родини мають додати копії таких документів: