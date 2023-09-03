Минулої доби українські захисники ліквідували ще 600 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 264 660 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 2 вересня: 600 російських окупантів, 5 танків та 11 БПЛА
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 264660 (+600) осіб,
- танків — 4476 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 8649 (+12) од,
- артилерійських систем — 5582 (+22) од,
- РСЗВ — 739 (+3) од,
- засоби ППО — 502 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4444 (+11),
- крилаті ракети — 1447 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 8102 (+59) од,
- спеціальна техніка — 841 (+6).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі