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3 вересня 2023, 13:06 Читать на русском

Данія планує збільшити допомогу Україні до понад 200 мільйонів євро

Данія планує збільшити допомогу Україні на цивільні цілі на 300 млн данських крон (близько 40 млн євро) — з 1,2 млрд до 1,5 млрд данських крон (понад 200 млн євро). Така пропозиція міститься у законі про фінанси на 2024 рік. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Данії.

Данія планує збільшити допомогу Україні на цивільні цілі на 300 млн данських крон (близько 40 млн євро) — з 1,2 млрд до 1,5 млрд данських крон (понад 200 млн євро).
Фото: pixabay.com

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«Допомога Україні та українському народу є основним пріоритетом для уряду. Тому цього року ми знову виділяємо рекордну суму на цивільну діяльність, щоб продовжити важливу підтримку та допомогти подолати важкі наслідки війни. Відновлення України буде довготривалим, а потреби — величезними», — заявив міністр з питань співробітництва у сфері розвитку та глобальної кліматичної політики Дан Йоргенсен.

Данська допомога повинна, серед іншого, сприяти наданню екстреної допомоги жертвам війни та буде спрямована на реконструкцію країни. Йдеться про допомогу українцям здійснити більш екологічне та якісне відновлення критичної інфраструктури.

У відомстві нагадали, що уряд Данії взяв на себе особливу відповідальність за місто Миколаїв та його відбудову на прохання України.

Там данська сторона надає підтримку щодо доступу до води та опалення, а також допомогає з ремонтом житлових районів, шкіл і медичних установ.

Джерело: Мінфін
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