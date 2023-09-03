НБУ виявив порушення у шістнадцяти небанківських фінустанов

Національний банк застосував до шістнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та його причин. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Заходи впливу застосовано до:

ПТ «Діла Ломбард Діасамідзе Давід Шукрієвич та Дімова Лариса Миколаївна» (ЄДРПОУ 30839335);

ПТ «Ломбард „Капітал-Кредит“ Шевченко і Компанія» (ЄДРПОУ 44044010);

ТОВ «Інтеркеш Онлайн» (ЄДРПОУ 42554948);

ТОВ «Інтеркеш Україна» (ЄДРПОУ 39000364);

ТОВ «Коленді Файненс» (ЄДРПОУ 44239239);

ТОВ «Орієнс Фінанс» (ЄДРПОУ 40258636);

ТОВ «Сегура-Капітал» (ЄДРПОУ 41617928);

ТОВ «Фінансова Компанія „Контракт Плюс“ (ЄДРПОУ 39465020);

ПТ „Ломбард „Кит Груп Плюс“ ТОВ „Кит Груп“ і Компанія“ (ЄДРПОУ 39074991);

ПТ „Ломбард „Кредит Віп-Голд і Компанія“ (ЄДРПОУ 36681064);

ПТ „Ломбард Швидка Позика“ ТОВ „Двір Фінансів“ і Компанія“ (ЄДРПОУ 37027033);

ПТ „Ломбард ТОВ „Дарс-2003“ і Компанія“ (ЄДРПОУ 23758490);

ПТ „Ломбард“ ТОВ „Фоксер Продакшн“ і Компанія» (ЄДРПОУ 43424624);

ТОВ «Фінансова Компанія «Конгур» (ЄДРПОУ 41962174);

ТОВ «Фінансова Компанія «Варіант-Фінанс» (ЄДРПОУ 34820595);

ТОВ «Центр Ефективних Фінансових Рішень» (ЄДРПОУ 40432606).

Зазначені небанківські фінансові установи зобов’язані усунути порушення у строк до 22 вересня 2023 року.

«Заходи впливу застосовані у зв’язку з неподанням інформації та документів на виконання вимог пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 177 „Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови правління Національного банку України від 6 березня 2022 року № 39“ (зі змінами)», — зазначив регулятор.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 31 серпня 2023 року.