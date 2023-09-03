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3 вересня 2023, 15:04 Читать на русском

Кіберзлочинність у цьому році коштуватиме Німеччині 206 мільярдів євро

Німеччина може втратити 206 млрд євро у 2023 році через крадіжку ІТ-обладнання та даних, а також цифрове та промислове шпигунство і саботаж. Про це повідомляє Reuters.

Німеччина може втратити 206 млрд євро у 2023 році через крадіжку ІТ-обладнання та даних, а також цифрове та промислове шпигунство і саботаж.
Фото: pixabay.com

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Згідно з даними опитування Bitkom, яке включає понад 1000 компаній, збитки перевищують позначку у 200 млрд євро вже третій рік поспіль.

Крім того, близько трьох чвертей опитаних компаній зазнали цифрових атак за останні 12 місяців, що на 84% менше, ніж у попередньому році.

Близько 52% опитаних ствердно відповіли на запитання чи кібератаки загрожують існуванню їхньому бізнесу. Минулого року ця цифра становила 45%, а два роки тому — 9%.

«З компаній, які зазнали атак, у 70% були викрадені конфіденційні дані — це на 7 відсоткових пунктів більше, ніж у попередньому році. Аналогічно, 61% компаній піддавалися шпигунству за цифровими комунікаціями, що на 4 відсоткових пункти більше, ніж минулого року», — йдеться в повідомленні.

Загалом Німецька економіка є дуже привабливою мішенню для злочинців і ворожих держав.

Джерело: Мінфін
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