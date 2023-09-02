Приватбанк проводить комплексні регламентні роботи в ніч на 3 серпня 2023 року. З 00:00 до 05:00 ранку триватиме технологічна пауза в роботі цифрового банку Приват24 та Приват24 для бізнесу. Про це повідомляє пресслужба банку.
Приватбанк в ніч на 3 вересня проводить технічні роботи. Приват24 буде на паузі
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Зазначаєься, що також можливі тимчасові затримки в роботі інших банківських сервісів.
Зазвичай регламентні роботи в банку проводяться у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій.
«Якщо у період проведення робіт ви плануєте користуватися Приват24, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин. Дякуємо за розуміння!» — заявили в Приватбанку.
Джерело: Мінфін
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