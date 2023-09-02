Кабмін виділив понад 277 мільйонів на компенсації за розміщення переселенців

Кабінет міністрів виділив понад 277 млн грн на компенсації за безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб у закладах. Ідеться про компенсації за спожиті комунальні послуги під час безоплатного перебування ВПО у приміщеннях об'єктів державної, комунальної та приватної власності. Про це повідомляє Урядовий портал.