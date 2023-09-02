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2 вересня 2023, 16:04 Читать на русском

Кабмін виділив понад 277 мільйонів на компенсації за розміщення переселенців

Кабінет міністрів виділив понад 277 млн грн на компенсації за безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб у закладах. Ідеться про компенсації за спожиті комунальні послуги під час безоплатного перебування ВПО у приміщеннях об'єктів державної, комунальної та приватної власності. Про це повідомляє Урядовий портал.

Кабінет міністрів виділив понад 277 млн грн на компенсації за безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб у закладах.
Фото: pixabay.com

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Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду 1 вересня.

Документом передбачено виділення відповідним закладам із резервного фонду державного бюджету понад 277,7 млн грн для покриття витрат на комунальні послуги за січень-квітень 2023 року.

З них буде спрямовано:

  • понад 9,1 млн грн — на виплату компенсацій закладам державної форми власності, що належать до сфери управління Міненерго, МОЗ, МКІП, Мінсоцполітики та МВС;
  • більш як 24,3 млн грн — закладам освіти державної та приватної форми власності;
  • понад 238,2 млн грн — комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, і закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад. Надання цієї додаткової дотації з держбюджету місцевим бюджетам за затвердженим розподілом між обласними бюджетами здійснюватиме Мінреінтеграції;
  • більш ніж 5,9 млн грн — приватним закладам (окрім приватних закладів освіти).
Джерело: Мінфін
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