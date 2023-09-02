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2 вересня 2023, 15:05 Читать на русском

За програмою «єРобота» підприємці отримали гранти на 4,7 мільярда

За понад рік дії урядової грантової програми «єРобота» держава інвестувала у розвиток малого та середнього бізнесу 4,7 млрд грн. Про це заявила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

За понад рік дії урядової грантової програми «єРобота» держава інвестувала у розвиток малого та середнього бізнесу 4,7 млрд грн.
Фото: pixabay.com

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За понад рік роботи урядової програми гранти за започаткування чи розширення справи отримали 7 тис. підприємців.

«Це інвестиції не лише в активізацію бізнесу — відкрито нові компанії, діючі збільшили обсяги виробництва й опановують інші напрямки — але це ще й понад 20 тисяч нових робочих місць для українців в цих компаніях», — зазначила Свириденко.

Загалом з початку запуску проєкту «єРобота» у липні 2022 року:

  • за програмою «Власна справа» — видали 6 328 мікрогрантів на 1,5 млрд грн;
  • на розвиток переробних підприємств — 485 грантів на 2,8 млрд грн;
  • на садівництво та розвиток тепличного господарства — 110 грантів на 428 млн грн.

Подача заявки

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу.

Заяви подаються через портал «Дія» разом з бізнес-планом. Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.

Нагадаємо

За грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 тис. до 250 тис. грн. Цього року на програму «Власна справа» бюджетом передбачено 1,8 млрд грн, що дозволить видати близько 10 000 мікрогрантів.

Джерело: Мінфін
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