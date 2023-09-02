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2 вересня 2023, 13:11 Читать на русском

Кабмін змінив порядок нарахування компенсації за невикористану відпустку

Кабінет міністрів змінив порядок обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористану відпустку. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 1 вересня. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Кабінет міністрів змінив порядок обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористану відпустку.
Фото: pixabay.com

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За словами Мельничука, тепер обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки буде проводитися з урахуванням виплат за робочий рік, у якому виникло право на відпустку.

Водночас обчислення середньої зарплати для надання матеріальної допомоги проводитиметься з урахуванням виплат за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю надання матеріальної грошової допомоги.

Одночасно Кабмін обмежив розмір матеріальної допомоги для розв'язання соціально-побутових питань, яка тепер буде виплачуватися держслужбовцям у розмірі не більше однієї середньомісячної зарплати.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
Exba
Exba
2 вересня 2023, 15:06
#
В принципе правильно. Будет способствовать тому, что сотрудники будут больше использовать отпуск, а не копить его
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