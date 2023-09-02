Кабмін змінив порядок нарахування компенсації за невикористану відпустку

Кабінет міністрів змінив порядок обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористану відпустку. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 1 вересня. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

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За словами Мельничука, тепер обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки буде проводитися з урахуванням виплат за робочий рік, у якому виникло право на відпустку.

Водночас обчислення середньої зарплати для надання матеріальної допомоги проводитиметься з урахуванням виплат за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю надання матеріальної грошової допомоги.

Одночасно Кабмін обмежив розмір матеріальної допомоги для розв'язання соціально-побутових питань, яка тепер буде виплачуватися держслужбовцям у розмірі не більше однієї середньомісячної зарплати.