НБУ поповнює асортимент нумізматичної продукції (список)

В понеділок, 4 вересня, о 10:00 інтернет-магазин НБУ поповнить асортимент нумізматичної продукції. Про це повідомляє регулятор.

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Пам’ятні монети України з дорогоцінного металу (срібло, золото)

«За твором Лесі Українки „Лісова пісня“;

„Лижі“;

„Потрійний стрибок“;

„Паралельні бруси“;

„Чайка Дніпрова“;

„Міжнародний рік лісів“;

„150-річчя діяльності українських залізниць“;

„До 200-річчя С. Гулака-Артемовського“;

„1000-ліття Лядівського скельного монастиря“;

„За творами О. П. Довженка“ (до 120-річчя від дня народження);

„Скіфське золото. Олень“;

„Їжак“;

„Чигирин“;

„Стрілець“;

„225 років м.Севастополь“;

„Марія Примаченко“;

„Терези“;

„Тисячоліття монетного карбування в Києві“;

„На шляхах до незалежності. Українсько-шведські воєнно-політичні союзи XVII-XVIII століть“;

„Шолом-Алейхем“;

„Микола Гоголь“;

„350-річчя Конотопської битви“;

„Херсонес Таврійський“;

„70 років проголошення Карпатської України“;

„75 років Київському академічному театру оперети“;

„Іван Пулюй“;

„Іоанн Георг Пінзель“;

„Український балет“;

„600-річчя Грюнвальдської битви“;

„350 років Львівському національному університету імені Івана Франка“;

„Самійло Величко“;

„Ігри XXXII Олімпіади“;

„100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка“;

„Україна — Білорусь. Духовна спадщина — Ірмологіон“;

„До 150-річчя від дня народження Лесі Українки“;

„Київська фортеця“;

„80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру“;

Пам’ятні монети України з недорогоцінного металу (нейзильбер, біметал)

„Міжнародний рік лісів“;

„Богдан-Ігор Антонич“;

„85 років Чернігівській області“

„100 років Херсонському державному університету“;

„Валентин Глушко“;

„Іван Нечуй-Левицький“;

„100 років Кам`янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка“;

„Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України“;

„100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова“;

„175 років створення Кирило-Мефодіівського товариства“;

„Агатангел Кримський“;

„До 30-річчя незалежності України“ у сувенірній упаковці;

„Володимирський собор у м. Київ“;

„Володимирський собор у м. Київ“ у сувенірній упаковці;

„Рік Кота (Кролика)“ у сувенірній упаковці;

„Чорнобиль. Відродження. Ведмідь бурий“;

„Василь Кричевський“;

„Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська“;

„Народжений в Україні“ у сувенірній упаковці».

Де купити

Придбати дані пам’ятні монети і сувенірні банкноти можна буде вже завтра на сайті інтернет-магазину НБУ.