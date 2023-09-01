В понеділок, 4 вересня, о 10:00 інтернет-магазин НБУ поповнить асортимент нумізматичної продукції. Про це повідомляє регулятор.
НБУ поповнює асортимент нумізматичної продукції (список)
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Пам’ятні монети України з дорогоцінного металу (срібло, золото)
- «За твором Лесі Українки „Лісова пісня“;
- „Лижі“;
- „Потрійний стрибок“;
- „Паралельні бруси“;
- „Чайка Дніпрова“;
- „Міжнародний рік лісів“;
- „150-річчя діяльності українських залізниць“;
- „До 200-річчя С. Гулака-Артемовського“;
- „1000-ліття Лядівського скельного монастиря“;
- „За творами О. П. Довженка“ (до 120-річчя від дня народження);
- „Скіфське золото. Олень“;
- „Їжак“;
- „Чигирин“;
- „Стрілець“;
- „225 років м.Севастополь“;
- „Марія Примаченко“;
- „Терези“;
- „Тисячоліття монетного карбування в Києві“;
- „На шляхах до незалежності. Українсько-шведські воєнно-політичні союзи XVII-XVIII століть“;
- „Шолом-Алейхем“;
- „Микола Гоголь“;
- „350-річчя Конотопської битви“;
- „Херсонес Таврійський“;
- „70 років проголошення Карпатської України“;
- „75 років Київському академічному театру оперети“;
- „Іван Пулюй“;
- „Іоанн Георг Пінзель“;
- „Український балет“;
- „600-річчя Грюнвальдської битви“;
- „350 років Львівському національному університету імені Івана Франка“;
- „Самійло Величко“;
- „Ігри XXXII Олімпіади“;
- „100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка“;
- „Україна — Білорусь. Духовна спадщина — Ірмологіон“;
- „До 150-річчя від дня народження Лесі Українки“;
- „Київська фортеця“;
- „80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру“;
Пам’ятні монети України з недорогоцінного металу (нейзильбер, біметал)
- „Міжнародний рік лісів“;
- „Богдан-Ігор Антонич“;
- „85 років Чернігівській області“
- „100 років Херсонському державному університету“;
- „Валентин Глушко“;
- „Іван Нечуй-Левицький“;
- „100 років Кам`янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка“;
- „Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України“;
- „100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова“;
- „175 років створення Кирило-Мефодіівського товариства“;
- „Агатангел Кримський“;
- „До 30-річчя незалежності України“ у сувенірній упаковці;
- „Володимирський собор у м. Київ“;
- „Володимирський собор у м. Київ“ у сувенірній упаковці;
- „Рік Кота (Кролика)“ у сувенірній упаковці;
- „Чорнобиль. Відродження. Ведмідь бурий“;
- „Василь Кричевський“;
- „Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська“;
- „Народжений в Україні“ у сувенірній упаковці».
Де купити
Придбати дані пам’ятні монети і сувенірні банкноти можна буде вже завтра на сайті інтернет-магазину НБУ.
Джерело: Мінфін
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