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1 вересня 2023, 18:32 Читать на русском

НБУ поповнює асортимент нумізматичної продукції (список)

В понеділок, 4 вересня, о 10:00 інтернет-магазин НБУ поповнить асортимент нумізматичної продукції. Про це повідомляє регулятор.

В понеділок, 4 вересня, о 10:00 інтернет-магазин НБУ поповнить асортимент нумізматичної продукції.
Фото: bank.gov.ua

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Пам’ятні монети України з дорогоцінного металу (срібло, золото)

  • «За твором Лесі Українки „Лісова пісня“;
  • „Лижі“;
  • „Потрійний стрибок“;
  • „Паралельні бруси“;
  • „Чайка Дніпрова“;
  • „Міжнародний рік лісів“;
  • „150-річчя діяльності українських залізниць“;
  • „До 200-річчя С. Гулака-Артемовського“;
  • „1000-ліття Лядівського скельного монастиря“;
  • „За творами О. П. Довженка“ (до 120-річчя від дня народження);
  • „Скіфське золото. Олень“;
  • „Їжак“;
  • „Чигирин“;
  • „Стрілець“;
  • „225 років м.Севастополь“;
  • „Марія Примаченко“;
  • „Терези“;
  • „Тисячоліття монетного карбування в Києві“;
  • „На шляхах до незалежності. Українсько-шведські воєнно-політичні союзи XVII-XVIII століть“;
  • „Шолом-Алейхем“;
  • „Микола Гоголь“;
  • „350-річчя Конотопської битви“;
  • „Херсонес Таврійський“;
  • „70 років проголошення Карпатської України“;
  • „75 років Київському академічному театру оперети“;
  • „Іван Пулюй“;
  • „Іоанн Георг Пінзель“;
  • „Український балет“;
  • „600-річчя Грюнвальдської битви“;
  • „350 років Львівському національному університету імені Івана Франка“;
  • „Самійло Величко“;
  • „Ігри XXXII Олімпіади“;
  • „100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка“;
  • „Україна — Білорусь. Духовна спадщина — Ірмологіон“;
  • „До 150-річчя від дня народження Лесі Українки“;
  • „Київська фортеця“;
  • „80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру“;

Пам’ятні монети України з недорогоцінного металу (нейзильбер, біметал)

  • „Міжнародний рік лісів“;
  • „Богдан-Ігор Антонич“;
  • „85 років Чернігівській області“
  • „100 років Херсонському державному університету“;
  • „Валентин Глушко“;
  • „Іван Нечуй-Левицький“;
  • „100 років Кам`янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка“;
  • „Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України“;
  • „100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова“;
  • „175 років створення Кирило-Мефодіівського товариства“;
  • „Агатангел Кримський“;
  • „До 30-річчя незалежності України“ у сувенірній упаковці;
  • „Володимирський собор у м. Київ“;
  • „Володимирський собор у м. Київ“ у сувенірній упаковці;
  • „Рік Кота (Кролика)“ у сувенірній упаковці;
  • „Чорнобиль. Відродження. Ведмідь бурий“;
  • „Василь Кричевський“;
  • „Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська“;
  • „Народжений в Україні“ у сувенірній упаковці».

Де купити

Придбати дані пам’ятні монети і сувенірні банкноти можна буде вже завтра на сайті інтернет-магазину НБУ.

Джерело: Мінфін
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