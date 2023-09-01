Курс валют на вечір 1 вересня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро не змінилось у купівлі та подорожчало на 2 копійки у продажу.

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Валюта Відкриття 1 вересня Закриття 1 вересня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,68/40,05 39,68/40,07 0/2

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,20 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,85−38,00, євро — 41,15−41,45 грн.

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