До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро не змінилось у купівлі та подорожчало на 2 копійки у продажу.
Курс валют на вечір 1 вересня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 1 вересня
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Закриття 1 вересня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,68/40,05
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39,68/40,07
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0/2
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,20 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,60 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,85−38,00, євро — 41,15−41,45 грн.
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Джерело: Мінфін
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