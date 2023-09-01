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1 вересня 2023, 16:16 Читать на русском

У цьому році надходження до бюджету від приватизації та оренди держмайна перевищили 3 мільярди

Загальний фонд державного бюджету за 8 місяців з початку 2023 року отримав від приватизації та оренди державного майна понад 3 млрд грн. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Ради Роксолана Підласа.

Загальний фонд державного бюджету за 8 місяців з початку 2023 року отримав від приватизації та оренди державного майна понад 3 млрд грн.
Фото: pixabay.com

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Зокрема, від приватизації держмайна бюджет отримав 2,56 млрд грн.

Підласа зазначила, що надходження від приватизації за 8 місяців 2023 року є більшими в 8,4 раза порівняно з відповідним періодом 2022 року, на 57,4% — порівняно з відповідним періодом 2021 року та на 13,8% — порівняно з відповідним періодом 2020 року.

Найбільше коштів надійшло від приватизаційних аукціонів:

  • будівлі готелю «Ермітаж» — 311 млн грн;
  • ЄМК ДП «Укроборонресурси» — 210 млн грн;
  • ЄМК ДР «Рівнеторф» — 205 млн грн;
  • Усть-Дунайського порту — 201 млн грн;
  • Сторонибабського спиртзаводу — 142 млн грн;
  • ЄМК ДП «Електронмаш» — 120,8 млн грн;
  • готелю «Власта» — 115 млн грн.

Від оренди за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном до держбюджету надійшло 510,2 млн грн.

«Сукупні надходження держбюджету від приватизації та оренди держмайна за 8 місяців 2023 — понад 3 млрд грн, які можна використовувати на потреби оборони. 3 млрд грн — це, до прикладу, 25300 штук „мавіків 3 FMC“ (по середній ціні на ProZorro)», — зазначила Підласа.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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