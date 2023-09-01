Бізнес пом’якшив стримані оцінки результатів своєї діяльності — Нацбанк

Бізнес у серпні вдруге поспіль мав стримані очікування щодо результатів діяльності своїх підприємств у найближчій перспективі, проте дещо пом’якшив власні оцінки порівняно з липнем. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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«Збереження значних безпекових ризиків, обмеження експортної логістики та скорочення обсягу експорту продукції, нові руйнування інфраструктурних об'єктів, підвищення цін на пальне, повільне відновлення ринку праці стримують економічну активність підприємств та негативно впливають на очікування респондентів», — йдеться в повідомленні.

Індекс очікувань ділової активності

У серпні 2023 року індекс очікувань ділової активності (ІОДА) підвищився до 49,3 порівняно з 48,8 у липні, наблизившись до нейтрального рівня (50 пунктів).

Підприємства промисловості

Підприємства промисловості другий місяць поспіль стримано оцінили свої економічні результати, зважаючи на порушення логістики, скорочення експортних можливостей та здорожчання пального: секторальний індекс у серпні становив 48,8 порівняно з 48,2 у липні.

Респонденти очікували зростання запасів сировини та матеріалів, обсягів нових замовлень та виготовленої продукції, залишків готової продукції, натомість спрогнозували зменшення обсягів нових експортних замовлень і погіршили свої оцінки щодо обсягів незавершеного виробництва.

Підприємства будівництва

Підприємства будівництва четвертий місяць поспіль зберегли позитивні оцінки результатів своєї діяльності завдяки налагодженню виробництва будматеріалів, бюджетному фінансуванню на будівництво та відновлення житла/інфраструктури, а також сезонному фактору: секторальний індекс у серпні становив 51,0 (у липні - 51,6).

Будівельники продовжують очікувати зростання обсягів будівництва, нових замовлень, а також закупівлі сировини та матеріалів. Послабилися очікування респондентів щодо зростання закупівлі та вартості послуг підрядників, водночас погіршилися оцінки щодо їх доступності.

Підприємства торгівлі

Підприємства торгівлі упродовж пів року позитивно оцінюють результати своєї діяльності завдяки сталому внутрішньому попиту в умовах стабільного функціонування енергосистеми, поліпшенню інфляційних і курсових очікувань: секторальний індекс у серпні становив 52,5 порівняно з 51,6 у липні.

Респонденти й надалі очікували на зростання обсягів товарообороту і закупівлі товарів для продажу, зберегли прогнози щодо зростання вартості товарів, закуплених для продажу, на тлі послаблення оцінок щодо зростання закупівельних цін, значно поліпшили оцінки запасів/залишків товарів для продажу, а також продовжили очікувати на зниження торговельної маржі.

Підприємства сфери послуг

Підприємства сфери послуг четвертий місяць поспіль зберегли найстриманіші оцінки своєї ділової активності серед інших секторів економіки, зважаючи на подальше блокування «зернового коридору», низьку платоспроможність населення та слабкий попит: секторальний індекс залишився на рівні липня — 47,3.

Респонденти зберегли негативні очікування щодо обсягу наданих послуг та обсягу нових замовлень на послуги, натомість передбачили незначне зростання обсягів послуг у процесі виконання.

«Попри пом’якшення прогнозів частини респондентів, збереглися очікування щодо зростання закупівельних цін, а також цін/ тарифів на власну продукцію/послуги», — зазначає регулятор.

Оцінки щодо зайнятості

Як і в липні, збільшення персоналу очікують лише підприємства торгівлі, водночас керівники підприємств будівництва не очікують змін. Натомість респонденти промисловості та сфери послуг посилили песимістичні очікування щодо загальної чисельності працівників.

Опитування

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 3 до 23 серпня 2023 року. В опитуванні взяло участь 494 підприємства.